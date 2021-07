Sikêra absolvido

Dídimo Heleno

Sikêra Jr. é um apresentador de televisão que ficou muito conhecido de uns tempos para cá, com inúmeros vídeos que se espalham por meio da internet. Ele respondeu a uma ação por ter dito as seguintes palavras a uma internauta: “Teu problema é falta de rola”. Porém, para o juiz Luís Maurício Sodré de Oliveira, de Osasco (SP), há uma grande tensão política no país e o…