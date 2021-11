Sem fake news

Dídimo Heleno

Durante o IX Fórum Jurídico de Lisboa o ministro Alexandre de Moraes disse que o Tribunal Superior Eleitoral não vai admitir que tenha a propagação em massa de fake news durante as eleições do ano que vem. Ele será o próximo presidente da Corte Eleitoral. Acrescentou, ainda, que tem certeza de que no próximo ano as eleições irão transcorrer…