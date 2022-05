Dídimo Heleno

O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou um supermercado a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 15 mil porque uma cliente menor de idade foi submetida à revista vexatória depois de uma falsa acusação de furto. Ela fazia compras no estabelecimento e, ao sair do local, foi abordada por um funcionário que a acusou de ter cometido o…