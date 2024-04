Em março deste ano a Dra. Christiane de Holanda Camilo foi convidada pela Fédération Internacional des Femmes des Carrières Juridiques (Federação Internacional de Mulheres em Carreira Jurídica) como representante da referida entidade na 68ª Sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher, que foi realizada na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Manhattan, Nova Iorque, Estados Unidos.

A Dra. Christiane de Holanda é especialista em Direito Internacional, Direito Constitucional, Governança e Compliance. É diretora do Observatório e Clínica de Direitos Humanos do Estado do Tocantins, além de compor a Federação Internacional de Mulheres, como dito, bem como a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros.

Importante destacar que as reuniões da Comissão sobre a Situação da Mulher são consideradas o segundo maior encontro de entidades internacionais das Nações Unidas, ficando atrás apenas das reuniões do Conselho de Segurança, tendo reunido em torno de dez mil pessoas representantes de entidades governamentais e não-governamentais dos 193 países-membros.

O objetivo do encontro em 2024 foi o de dialogar a respeito do “aceleramento da concretização da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas, combatendo a pobreza e fortalecendo instituições e o sistema de financiamento com perspectiva de gênero”. A Dra. Christiane foi a única professora de Direito Internacional e Direitos Humanos selecionada entre as mulheres, em âmbito mundial, que atuam em carreira jurídica junto à citada Federação a participar do encontro, e a única tocantinense presente.

Ao final do foi aprovado um instrumento que será a base de elaboração de novas políticas e programas junto aos 193 países-membros, trazendo os seguintes pontos: 1) incentivo aos governos na adoção de posturas e políticas condizentes com uma sociedade mais igualitária para mulheres e meninas; 2) fomentar a percepção a respeito das economias mundiais, em que cada vez mais mulheres passam a ser chefes de famílias e estão à frente de inúmeros negócios; 3) elaboração, pelos sistemas financeiros, de programas que incentivem a produção e comércio relacionados à economia do cuidado, agricultura e outros modelos de financiamentos específicos para a realidade dessas mulheres; 4) visibilidade e reconhecimento dos povos indígenas e de ascendência africana em todas as áreas, bem como o reconhecimento dos saberes tradicionais para garantia do desenvolvimento regional.

A Dra. Holanda destaca a sua participação na W-20 (Woman 20), seguimento que trata dos interesses das Mulheres no G-20, o grupo dos países com as vinte maiores economias do mundo. O Brasil, inclusive, teve importante participação, até porque preside o G-20, sendo responsável por conduzir o debate ao longo do ano, que culminará com a reunião dos países-membros em novembro.

A professora Christiane Holanda destaca a importância do Tocantins se desenvolver cada vez mais e enviar representantes especialistas no tema a esses encontros e, assim, se preparar para novas políticas e parcerias que acabam resultando desses eventos, a exemplo do Decreto nº 11.994, do último dia 10, que instituiu a Nova Estratégia de Empreendedorismo Feminino – Estratégia Elas Empreendem, um evidente resultado do encontro ocorrido em março.

No próximo dia 24, às 20 horas, a Dra. Christiane Holanda participará de um fórum de debates que será organizado pelo Observatório que ela dirige, presentes convidados que estiveram na Conferência da Organização das Nações Unidas, oportunidade em que discutirão a respeito dos principais pontos abordados na referida reunião internacional. Esse evento será on-line, gratuito e aberto ao público. Os interessados podem fazer suas inscrições pelo seguinte link: https://forms.gle/waP95iVf3LUTy9Gp7.