Removido vídeo de Jefferson

Dídimo Heleno

No último domingo, 4, o Twitter removeu um vídeo que havia sido publicado pelo ex-deputado Roberto Jefferson, aquele mesmo notório do “Mensalão”, presidente nacional do PTB, em que ele aparecia chamando a população a se armar para combater o “Satanás que quer fechar igreja”. Ele é conhecido pelo seu histrionismo, autor da emblemática frase dita ao…