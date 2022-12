Registro de imóvel

Dídimo Heleno

Você sabe quais os riscos de se registrar um imóvel por valor abaixo do negociado? Não? Então veja quais são: a) o proprietário pode sofrer uma penalidade fiscal por não declarar o valor total do imóvel; b) o comprador pode ser responsabilizado legalmente por fraude fiscal; c) o comprador pode ter problemas com bancos e financiadores ao tentar obter…