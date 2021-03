Dídimo Heleno

A respeito da redução de mensalidade de curso superior em razão da pandemia do novo coronavírus, o juiz José Ribamar Mendes Júnior, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, ao julgar o Agravo de Instrumento 0010748-20.2020.8.27.2700, entendeu que, no caso, “não restou comprovada, de plano, a diminuição dos custos operacionais da instituição de…