Publicidade na advocacia

Dídimo Heleno

No último dia 15 o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou os artigos 5º a 13 do novo provimento que trata das regras de publicidade para a advocacia. Em sessões anteriores foram aprovados os artigos 1º a 4º. Esse projeto altera o provimento nº 94/2000. Como relatora atuou a conselheira Sandra Krieger, de Santa Catarina.

Incluiu-se o…