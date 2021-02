Provas para o réu

Dídimo Heleno

O ex ministro, ex juiz e ex herói Sergio Moro está sendo alvo de novas acusações a respeito dos famigerados diálogos que manteve com a acusação durante a operação Lava Jato. O que fica patente é que o juiz e procuradores, estes representados pelo notório Deltan Dallagnol, seguiam as orientações do magistrado, que jogou para as cucuias a…