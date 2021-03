Prisão domiciliar a Daniel

Dídimo Heleno

Você ainda se lembra de Daniel Silveira? Sim, é aquele deputado que fez um vídeo disparando impropérios contra ministros do STF, em especial a Alexandre de Moraes, o que ocorreu, inclusive, no momento em que a Polícia Federal estava em sua casa. O parlamentar foi preso por isso e, passados alguns dias, caiu no esquecimento, atirado ao cárcere e…