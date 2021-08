Dídimo Heleno

O Governo do Estado do Piauí sancionou

no último dia 27/07 a Lei n° 7.538/2021, que dá prioridade aos profissionais da advocacia na vacinação contra a Covid-19.

Para o presidente da OAB piauiense, Celso Barros Coelho Neto, essa é uma conquista da classe, que bravamente continuou atuando para defender as demandas dos seus constituintes.

Segundo a referida Seccional a Constituição elevou a advocacia à categoria de "indispensável" para a administração da Justiça, de forma que tal atividade é essencial e ininterrupta, o que justifica a prioridade.