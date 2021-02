Posses no Tribunal de Justiça

Tomou posse ontem no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins a nova mesa diretora que foi eleita no mês de outubro do ano passado. Por razões pandêmicas, a sessão ocorreu de forma virtual, a primeira da histórica do Judiciário Tocantinense nessas condições, cuja transmissão foi ao vivo por meio do canal do TJTO no Youtube.

O novo presidente é o desembargador João Rigo…