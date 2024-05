Pix para a advocacia

O Conselho Federal da OAB e a OAB do Rio Grande do Sul lançaram iniciativa solidária por meio de um Pix específico para apoiar a advocacia gaúcha, em vista das adversidades enfrentadas por conta das chuvas intensas. Os valores arrecadados serão utilizados na construção de estruturas e escritórios equipados, possibilitando a retomada do trabalho por parte dos advogados e…