Foi encaminhada proposta do Colégio de Presidentes de Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil ao Conselho Nacional de Justiça para uniformizar o uso do Pix Judicial em todos os tribunais do país. A autora é a presidente da Seccional da Bahia, Daniela Borges, para quem a medida é um passo importante para a modernização do sistema judiciário brasileiro.

“Com a regulamentação do PIX, o sistema judiciário não apenas simplifica seus procedimentos, mas também se torna mais acessível e ágil para advogados, partes processuais e todos os cidadãos”, disse Borges. A OAB enviará ao CNJ manifestação de apoio ao Pedido de Providências formulado pelo advogado Rodrigo Diegues Cruz, em que se propõe a regulamentação do uso do sistema Pix para recebimento de custas processuais e a expedição de mandados, ofícios e alvarás de levantamento de valores depositados em contas judiciais.