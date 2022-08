Dídimo Heleno

No último dia 22 foi sancionada a Lei 14.423/22. E sabe do que ela trata? Serão substituídas, em toda a legislação, as expressões “idoso” e “idosos” por “pessoa idosa” e “pessoas idosas”, respectivamente. A proposta foi da deputada Tereza Neuma, para quem o termo “idoso” é excludente, por isso deve ser banido da legislação pátria. Na década de 1960 o…