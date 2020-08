Dídimo Heleno

A OAB Tocantins realizou recente pesquisa virtual em que participaram 355 profissionais da área, constatando-se que 53% deles entendem que há necessidade de maior cobrança relativa à produtividade do Sistema Judiciário.

A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 24 de agosto. Aferiu-se, ainda, que 59,2% dos profissionais da advocacia pretendem o retorno gradual de expediente presencial do Judiciário. Cerca de 20,3% defendem o retorno imediato e 31,3% entendem que focar na assistência à advocacia, neste momento, é o mais importante. Outros 15,8% disseram que é importante o cumprimento das prerrogativas durante a pandemia.

Para o presidente Gedeon Pitaluga, "a consulta é muito importante para direcionar os esforços da OAB/TO naquilo que é de interesse da categoria". Acrescentou que iniciará diálogo com o Poder Judiciário para que os anseios da advocacia sejam atendidos. Disse, ainda, que agendará reuniões com os principais atores do Sistema Judiciário para planejarem o retorno gradual do expediente presencial da Justiça e, assim, resguardar a sua eficiência e produtividade.