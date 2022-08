Pescador absolvido

Dídimo Heleno

O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, entendeu não haver justa causa para a abertura de ação penal contra pescador que foi pego com apetrechos em local de pesca proibida, sem que tivesse iniciado a pescaria. O julgador aplicou o princípio da insignificância e absolveu o homem do anzol a pedido da Defensoria Pública da União (DPU).

