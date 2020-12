Dídimo Heleno

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul decidiu recentemente que duas mulheres deverão pagar pensão alimentícia ao pai, no valor de 32% do salário-mínimo, o que será dividido entre elas e mais dois irmãos. O genitor alegou ser idoso e viver em estado de miserabilidade e que os seus filhos possuem…