Se você pretende trabalhar na Vivara saiba que deve seguir um padrão de beleza. Uma analista de recrutamento e seleção será indenizada por ter sido obrigada a adotar critérios sexistas para escolher empregadas. Segundo a ação que tramita em São Paulo, o fundador da empresa exigia mulheres de cabelos longos e lisos, magras, sem tatuagem ou piercing, além de outros critérios estéticos.

A empregada alegou que um dos motivos apontados para a seleção exclusiva de mulheres era evitar que as funcionárias tivessem relacionamentos amorosos no trabalho e engravidassem, o que foi confirmado por testemunhas. Para a juíza do caso, o recrutamento só de mulheres pode parecer vantagem, mas é discriminatório e revela machismo, além de exigir padrão de beleza que trata o corpo feminino como objeto. O valor indenizatório foi de $ 10 mil. (Processo 1000159-17.2024.5.02.0708).