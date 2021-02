Os abandonados

Dídimo Heleno

O deputado Daniel Silveira, que foi preso na noite da última terça-feira é tão viciado em vídeos que fez um no momento da sua prisão. Deixou a Polícia Federal esperando na sala e foi para o quarto, onde, mais uma vez, desafiou os ministros do STF. O gajo se mostrava muito confiante, dizendo que apenas passaria a noite preso, acreditando que no dia…