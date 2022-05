Ofensa a hospital

Dídimo Heleno

O ator José de Abreu teve condenação confirmada no Supremo Tribunal Federal a indenizar o Hospital Israelita Albert Einstein em R$ 20 mil por danos morais. Essa decisão foi a confirmação da emitida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A defesa de Abreu ingressou com reclamação no STF alegando que, ao barrar a subida do recurso extraordinário, a Corte…