Em entrevista ao site Conjur o ministro Gilmar Mendes disse que o Brasil teve sorte de ter justamente Alexandre de Moraes na chefia da Justiça Eleitoral nas eleições de 2022, cargo que deixa agora após quase dois anos na presidência do TSE. Quem assumirá agora é a ministra Cármen Lúcia, também do STF.

Para Mendes, “ele teve um papel singularíssimo. Foi o homem certo, no lugar certo, na hora certa. Em um momento de grave crise e agressão às instituições, ele soube impor limites e impedir que houvesse o comprometimento das eleições”.

E continuou: “É natural que em um momento de conflagração e conflituosidade uma pessoa no papel dele seja criticada. Isso acontece porque ele cumpriu um papel importantíssimo e enfrentou as fake news. Ele deixa um legado importante e toda essa sistemática para lidar com fake news fortaleceu a Justiça Eleitoral, que é extremamente importante”.