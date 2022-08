O debate e suas nuances

Dídimo Heleno

Depois do debate dos candidatos à presidência da República transmitido pela TV Bandeirantes no último domingo, em parceria com a TV Cultura, Uol e Folha, a pergunta de sempre é a mesma: quem ganhou? Como aferir se alguém se saiu vencedor num debate? Acho que somente com as próximas pesquisas. Quem tiver crescido mais é porque fez alguma diferença na…