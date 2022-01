O comedor de baratas

O que é pior do que encontrar um bicho na maçã? Ora, encontrar a metade do bicho. Isso significa que você ingeriu a outra metade. Foi o que mais ou menos aconteceu com um homem que comprou um pacote de batatas fritas da marca PepsiCo do Brasil e, ao final do consumo, teve a infelicidade de detectar pequenas baratas no fundo da embalagem. Não se sabe se elas estavam cruas ou também…