Nome vexatório

Dídimo Heleno

Os dados da Carteira de Trabalho de um homem foram alterados e incluiu-se em seu nome social o obsceno epíteto “Zé Buceta da Silva”. O Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) pagará indenização pelos danos morais no valor módico de R$ 5 mil. Essa decisão é do juiz federal Antônio André Muniz Mascarenhas, do Juizado Especial Federal de São José…