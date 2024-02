O Flamengo terá de indenizar a família de um jogador morto no incêndio ocorrido no Ninho do Urubu. O valor indenizatório chega a quase 3 milhões. A decisão é da 33ª Vara Cível do Rio de Janeiro e o valor de R$ 1,412 milhão será pago ao pai e o mesmo valor à mãe do goleiro Christian Esmério Cândido, que morreu aos 15 anos de idade.

O Flamengo terá de pagar, ainda, o valor de 120 mil ao irmão da vítima, bem como uma pensão no valor de cinco salários-mínimos aos pais de Christian. O acidente ocorreu no dia 8 de fevereiro de 2019 e morreram outros nove atletas jovens da categoria de base do clube, além de graves lesões em outros três jogadores que dormiam no alojamento na hora do incêndio.

O juiz entendeu que “configura a culpa strictu sensu do réu pelo evento, através da farta prova documental produzida. Exsurge deste fato o seu dever de reparar por dano moral, assim como o de pensionar os genitores da vítima, destacando-se ainda tratar-se de dano moral in re ipsa por excelência, eis que a perda de ente querido (filho/irmão) é fato apto a causar, de per si, sentimentos de intensa dor e sofrimento, dispensando a comprovação”. A pensão será paga até o ano em que o atleta completaria 45 anos de idade. (Processo 0305333-17.2021.8.19.0001).