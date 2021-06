Dídimo Heleno

Se um funcionário atende um cliente com negligência e descaso estará configurada a falha na prestação do serviço. Esse foi o entendimento da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Acre, que condenou um supermercado a indenizar um consumidor por ter feito cobrança dupla de uma compra, mesmo depois que este comprovou para o caixa que o valor havia…