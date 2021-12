Dídimo Heleno

O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região manteve o indeferimento do depoimento de uma testemunha que, apesar de ter dito que não era amiga do autor da ação, revelou que estava na torcida para ele ganhar a causa, uma vez que entendia lhe assistir direito ao que pleiteava. Assim, a produção de prova foi negada pela 3ª Vara do Trabalho de Aparecida…