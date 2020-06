Dídimo Heleno

No ato da expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo é possível a cobrança de multas de trânsito que estiverem pendentes. Esse foi o entendimento do desembargador João Rigo Guimarães, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Para ele, “não se reveste de ilegalidade a exigência…