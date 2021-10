Mudanças nas Cortes

Dídimo Heleno

A Proposta de Emenda Constitucional nº 275/13 foi desengavetada na Câmara dos Deputados por aliados do presidente Bolsonaro. Mas o que ela propõe? A ampliação do número de ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje conta com 11 em sua composição. O texto cria, ainda, uma Corte Constitucional e reduz a competência da Suprema…