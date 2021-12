Mudança de nome

Dídimo Heleno

Amanhã, quinta-feira, o Superior Tribunal de Justiça irá julgar o Recurso Especial nº 1.729.402, o que será de extrema importância para as discussões que envolvem a retificação do nome civil: a possibilidade de alteração que faça o RG coincidir com o nome artístico de uma pessoa. No caso, o recurso foi interposto pelo artista plástico Romero Brito, que…