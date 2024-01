Em Brasília, um perito da Justiça pediu comida por um aplicativo e, quando a encomenda chegou, trazida por um motoboy, este pediu para que o homem descesse para buscá-la, mas este recusou e disse para o rapaz subir até o apartamento, dizendo tudo de forma irritada.

O motoboy, ao ser questionado pelo perito Carlos Augusto Alvares da Silva Campos por qual motivo ele não iria até o apartamento, disse que por uma simples razão: ele não era obrigado. Isso deixou o homem louco e, colérico, disse: “Não precisa chamar a polícia não. Eu sou policial, eu sou juiz, eu f... com você. Rapaz, se eu pegar você eu acabo com você, fica quietinho”.

Além do desatino o perito proferiu uma mentira, já que nunca foi juiz ou policial e, mesmo que fosse, não justifica a insanidade. Ele é, na verdade, um engenheiro cadastrado no Judiciário para atuar como perito. É, a bem da verdade, um engenheiro zangado. O motoboy, que filmou tudo com o seu celular, como acontece hoje em dia, registrou ocorrência numa delegacia e as imagens do “perito-juiz-policial” enfurecido já viralizaram, claro. Tempos difíceis.