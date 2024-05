Faleceu na semana passada aos 49 anos o advogado Juliano Costa Couto, que presidiu a OAB do Distrito Federal entre os anos de 2016/2018. Foi decretado, pelo atual presidente daquela Seccional, luto oficial de três dias. Ele é filho do historiador, jornalista, professor e político Ronaldo Costa Couto.

“Lamento o falecimento do Dr. Juliano Costa Couto, ocorrido neste domingo, 28/4. Presidente da OAB-DF entre 2016 e 2018, o advogado concluiu seu mestrado no IDP, tendo colaborado inúmeras vezes com o Instituto. Além da sua atuação na advocacia, Juliano dedicou-se também ao magistério, sendo reconhecido por sua competência e bom humor. Minhas sinceras condolências à família”, disse o ministro Gilmar Mendes, do STF.