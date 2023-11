O ministro Sebastião Reis, do Superior Tribunal de Justiça, falou durante a 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira a respeito da morte Cleriston Pereira da Cunha, réu do 8 de janeiro, que estava preso na Papuda com problemas de saúde. Reis disse que “é um fato corriqueiro, é a nossa realidade. Ou seja, todos os anos, todos os meses, todas as semanas, nós temos eventos semelhantes acontecendo”.

Para o ministro, é importante avaliar se o sistema está adequado (claro que não está!), “se está preparado para receber essa massa carcerária. Nós temos, hoje, 1,4 mil presídios no Brasil. Temos um déficit de celas de 150 a 160 mil vagas a menos do que o necessário, sem contar com os 300 mil mandados de prisão pendentes e a cumprir”.

Sebastião Reis disse, ainda, que é necessário promover mudanças nas políticas públicas brasileiras. “Acho que precisamos abandonar a ideia de que a prisão é a única solução. Devemos considerar a ressocialização e a prevenção. Infelizmente, o que observo é uma preocupação exclusiva em prender”, finalizou.