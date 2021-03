Dídimo Heleno

A sessão da 2ª Turma do STF para tratar da suspeição do ex-juiz Sergio Moro, que atuou junto à 13ª Vara Federal de Curitiba (PR), foi retomada hoje depois de o ministro Kassio Nunes ter pedido vista. O placar estava em 2 a 2, mas foi desempatado para 3 a 2 em favor do ex-magistrado Moro quando Nunes votou contra a…