As redes sociais se tornaram terreno inóspito faz tempo. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Congresso está prestes a receber o Projeto de Lei 2.628/2022, que cria regras para proteger crianças e adolescentes nas redes sociais.

O autor da proposta, senador Alessandro Vieira (PSDB/SE), disse que “estudos no mundo inteiro comprovam o dano que é causado à formação desses jovens, especialmente na etapa de ser criança, até os 12 anos de idade. Quando você transfere isso para a vida real, você não vai deixar o seu filho sozinho numa praça à noite, conversando com qualquer pessoa, interagindo com qualquer pessoa em qualquer ambiente sobre qualquer tema. Nas redes sociais é o que acontece”.

Ele acrescentou que o projeto cria “uma série de regras e obrigações para as empresas que ganham dinheiro com isso, seja no sentido de limitar o acesso para quem não tem a idade, seja no sentido de criar mecanismos para que os pais possam ter um controle mínimo, uma consciência daquilo que os filhos acessam ou podem acessar nas redes sociais. Criar regras para que você tenha clareza, acesso garantido, ninguém está proibindo de ter acesso à rede social ou acesso à internet, não é isso! Mas tem que ter regras e transparência. Tem todo um leque de empresas que ganham dinheiro com publicidade focada em criança e adolescente. Então, a gente cria uma série de obrigações para elas”, explicou o parlamentar.