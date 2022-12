Medida protetiva

Dídimo Heleno

Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus 605113/SC entendeu que as medidas de urgência, protetivas da mulher, do patrimônio e da relação familiar, somente podem ser entendidas por seu caráter de cautelaridade – vigentes de imediato, mas apenas enquanto necessárias ao processo e a seus fins.

O STJ…