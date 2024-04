Foi preso o advogado Luis Hormindo França Costa, de 33 anos, em Vitória (ES), por ser o suspeito de matar o aposentado Manoel de Oliveira Pepino, de 73 anos, que era seu vizinho. O desentendimento entre os dois teria se dado por conta de um cachorro.

A discussão teria começado porque o Sr. Manoel estava na praça com o seu cachorro, sem coleira e focinheira, quando o animal cheirou o outro, do Sr. Luís, que alertou para o fato de o cachorro do vizinho estar solto. Com a escalada na discussão, o aposentado foi até a sua casa buscar uma arma.

Quanto este retornou começou a troca de tiros, quando o Sr. Manoel foi baleado. O suspeito disse que a vítima começou a atirar primeiro, mas a esposa do aposentado disse que foi o advogado que começou. Um dos disparos também atingiu o cachorro do Sr. Manoel.

A prisão do advogado foi convertida em preventiva. Nas redes sociais, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, disse que “a troca de tiros em um bairro nobre de Vitória que resultou na morte de um dos envolvidos evidencia a cultura da violência presente na sociedade. Também é preciso registrar que a facilidade de acesso às armas torna desentendimentos entre pessoas momentos de risco extremo. Combater a violência é dever do Estado, mas também de cada um de nós”.