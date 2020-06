Médico idoso e pandemia

Dídimo Heleno

O juiz do Trabalho Hélcio Luiz Adorno Júnior, de São Paulo, determinou que um hospital transfira, no prazo de cinco dias, um médico socorrista idoso, que se encontra no grupo de risco da Covid-19, para outro setor de menor risco de contágio da doença. Nos autos o profissional comprovou sua idade, além de ser cardiopata e trabalhar num setor complicado,…