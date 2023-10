Ontem o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Tocantins se reuniu e, por fim, formou a lista sêxtupla para ser enviada ao Tribunal de Justiça, que fará a escolha de três dos nomes, dentre os quais um será indicado pelo governador para ocupar vaga na Corte pelo chamado Quinto Constitucional.

Antes de formar a lista, foram julgadas algumas impugnações, além da suspeição do subprocurador-geral Abel Leal, todas apresentadas pelo promotor de Justiça Breno Simonassi. O promotor Abel, que presidia a sessão, se afastou momentaneamente para que os demais pares enfrentassem a questão posta. Todas as impugnações e a suspeição foram rejeitadas pelo Conselho, tendo sido aberta a oportunidade de o impugnante, assim como o promotor Abel, fazerem suas sustentações orais.

Poucos antes de ser aberta a votação para a formação da lista sêxtupla, o Procurador-Geral de Justiça, Luciano Casaroti, apresentou o seu pedido de desistência, que foi aceito pelos membros do Conselho. Por meio do Edital nº 005/2023/CSMP foi tornada pública a lista, fazendo parte dela os procuradores de Justiça Ana Paula Reigota Ferreira Catini, com 4 votos, João Rodrigues Filho, com 5 votos, José Demóstenes de Abreu, com 5 votos, Leila da Costa Vilela Magalhães, com 5 votos, Maria Cotinha Bezerra Pereira, com 4 votos, e Ricardo Vicente da Silva, também com 4 votos.