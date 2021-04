Licitação e advocacia

Dídimo Heleno

O ministro Humberto Martins, presidente do STJ, não vislumbrou risco de descontinuidade do serviço de prestação de assistência jurídica e, por isso, negou o pedido do município de Caxias do Sul (RS) para suspender uma liminar e manter contrato assinado sem licitação com um escritório de advocacia.

O ex-vice-prefeito ingressou com ação…