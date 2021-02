Dídimo Heleno

Uma servidora do Ministério da Defesa obteve licença não remunerada, por tempo indeterminado, para acompanhar o seu marido, que aceitou oferta para trabalhar no Japão. Num primeiro momento essa licença foi revogada pela administração, alegando que o deslocamento do cônjuge teria ocorrido por vontade própria, e não por decisão da empresa em que trabalha.

Para o desembargador Francisco Neves da Cunha, do TRF da 1ª Região, a Lei 8.112/1990 “não exige que também o cônjuge ou companheiro do requerente da licença detenha a qualidade de servidor público, nem que ele tenha sido deslocado por imposição de seu empregador”. Acrescentou, ainda, que essa licença não representa dano ao erário, pois não há remuneração. A decisão de primeira instância foi revogada e o relator acompanhado por unanimidade.

O advogado Paulo Liporaci disse que “muitos servidores simplesmente não têm conhecimento a respeito da licença por motivo de afastamento de cônjuge, que pode ser requerida mesmo que o companheiro seja trabalhador vinculado à iniciativa privada. Nesses casos, a legislação objetiva resguardar a unidade familiar e, ao mesmo tempo, garante que o Estado não seja onerado”, ensinou.