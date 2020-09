Dídimo Heleno

Ao julgar a Apelação Cível nº 0008390-73.2016.8.27.0000, o desembargador João Rigo Guimarães, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, entendeu que, no que diz respeito à honra e a imagem, a responsabilidade pelo dano cometido por meio da imprensa somente terá lugar ante a ocorrência deliberada de…