Lavando a roupa

Volta e meia o procurador de Justiça Ricardo Vicente vem a público e solta o verbo contra a própria instituição da qual faz parte, o Ministério Público do Tocantins. No vídeo que está sendo exaustivamente veiculado nas redes sociais ele aparece numa sessão do Colégio de Procuradores e, ante os olhares constrangidos dos colegas, faz o que no adágio popular se chama “lavar roupa suja”…