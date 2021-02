Dídimo Heleno

O incômodo que a cobrança de honorários advocatícios desperta em certos membros do Ministério Público e até em alguns magistrados não é novidade. Recentemente, a ministra Cármen Lúcia, do STF, rejeitou pedido do MP do Mato Grosso em ação que tinha o objetivo de apurar suposta cobrança abusiva de…