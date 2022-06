Inimizade pública

Dídimo Heleno

Caso haja inimizade declarada entre o advogado habilitado no processo e o juiz que o conduz, a suspeição do magistrado deverá ser mantida. Esse foi o entendimento da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso especial e julgou procedente a exceção de suspeição do juiz titular da 2ª Vara Criminal de Boa Esperança…