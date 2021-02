A 36ª Vara Cível do Rio de Janeiro entendeu que o Banco que indica conta de cliente que não tem relação com a dívida de terceiro para penhora online comete falha na prestação de serviço. No caso, o Bradesco foi condenado e indenizar por danos materiais e morais a uma mulher que mantinha conta na instituição financeira, sendo representada por sua mãe quando criança. Ao completar 18 anos pediu a desvinculação e a movimentação numa conta isolada, mas o banco não regularizou a situação, ficando os ativos de tal conta vinculados ao CPF da sua genitora.

Como a mãe da correntista respondia a uma ação de execução, após uma penhora online houve o bloqueio e a transferência de todos os ativos dessa conta da autora da ação, zerando o seu saldo. Foi ajuizada ação indenizatória e o advogado Marcus Vinicius Reis disse que “os ativos que lá se encontram são e sempre foram única e exclusivamente da autora. Ora, os genitores, tutores e curadores não são titulares dos ativos dos seus representados. Ou seja, não há que se confundir a natureza jurídica de uma representação de uma titularidade. E, no caso dos autos, a mãe da autora nunca foi a titular do dinheiro que lá estava”.

O juiz Rossidelio Lopes concordou que a conta da autora não poderia ter sofrido a constrição judicial, uma vez que a dívida não era sua, mas de terceiro, o que representa falha na prestação de serviço. Os danos materiais foram arbitrados em R$ 5.875,24 (quantia penhorada), e os danos morais em R$ 5 mil.