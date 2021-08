Dídimo Heleno

O Juízo da Vara Única de Murici (AL) indeferiu uma petição inicial após ter verificado indícios de captação de clientes e “utilização predatória do Judiciário”. A ação foi movida por um consumidor analfabeto em desfavor de um banco. O objetivo da ação era a busca de nulidade de negócio e indenização sob a alegação de que havia sido firmado contrato de empréstimo irregular.

Ajuíza Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba ficou surpresa com o grande número de ações ajuizadas pelo mesmo escritório de advocacia, com o mesmo autor e mesmos pedidos, modificando-se apenas os números dos contratos. A magistrada, então, determinou que fosse emendada a inicial e respondida algumas perguntas.

A primeira pergunta foi no sentido de se o advogado entende que a captação de clientes por meio de sindicatos é vedada pelo Estatuto da Advocacia e, sabendo, se responsabiliza pelas consequências perante o órgão disciplinar da OAB. A segunda pergunta foi se no ato da contratação dos advogados pela parte autora o patrono esclareceu as consequências processuais na hipótese de improcedência. A juíza quis saber, ainda, por meio da terceira pergunta, quais as razões que justificam a impossibilidade ou ausência de interesse em requerer a juntada do contrato de forma extrajudicial, por meio do SAC, por meio da plataforma consumidor.gov ou por meio do PROCON.

Ainda não satisfeita, a juíza Porangaba, na quarta pergunta, determinou que o advogado justificasse o seguinte: “a) Caso alegue a inafastabilidade da jurisdição e afirme ser direito subjetivo provocar a tutela jurisdicional sem requerer esclarecimentos prévios ao réu, deverá emendar a inicial de forma específica para cada caso concreto, inclusive como alcançou a conclusão de que os contratos tratados como lide no presente caso seriam nulos, adequando os argumentos ao caso concreto; b) Pormenorizar as razões jurídicas que tornam válido que pessoa idosa e/ou analfabeta assine procuração por meio de impressão digital, testemunhas e instrumento particular, mas tornam a prática mula quando realizada pela instituição”.

A magistrada Porangaba queria saber mais e não deu trégua ao advogado. Como quinta pergunta e por tratar a demanda de empréstimo feito na modalidade de desconto em fatura de cartão de crédito, pediu ao causídico que, caso entenda cabível, se manifestasse sobre a aplicação (ou não aplicação) da Lei 13.172/2015 ao caso concreto e de forma fundamentada”. O autor, então emendou a inicial e a juíza proferiu nova decisão. Com relação à pergunta 1, disse que apenas se nega a prática de tais atos. Porangaba, não contente, disse que verificou existir uma rede de advogados de diversos entes da Federação que atua em conjunto, não sendo a manifestação satisfatória.

Porangaba ficou satisfeita com a resposta à pergunta 2, mas não gostou da resposta à pergunta 3, uma vez que a parte somente teria reiterado o que constava na inicial, afirmando de modo genérico ser inviável obter a autocomposição. Porangaba reiterou que não foi atendido o seu pedido de esclarecimento. Com relação às respostas aos pontos 4 e 5, Porangaba entendeu que não são aplicáveis ao caso concreto.

Depois de toda essa peleja, Porangaba não se convenceu e reiterou suas razões de decidir e indeferiu a petição inicial, desconsiderando os esforços do causídico em respondê-la, com base na boa-fé objetiva, na vedação ao abuso do direito de demandar, no dever de cooperação entre as partes, no estímulo aos meios alternativos de solução de conflitos, no poder-dever do juiz de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias e na prevenção da litigância de má-fé. (Processo 0700178-04.2021.8.02.0045).