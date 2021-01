"Imprensa de merda"

Você consegue adivinhar de quem é a doce frase do título? Sim, é do excelentíssimo senhor presidente da República. Revoltado com a divulgação dos astronômicos gastos com alimentação pelo governo, ele perdeu a compostura, o que, a essa altura, é quase redundância.

Na íntegra, suas palavras foram as seguintes: "Quando vejo a imprensa me atacar, dizendo que comprei dois milhões e meio…