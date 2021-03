Imposto e câncer

Dídimo Heleno

O Tribunal Regional da 1ª Região, do qual faz parte o Tocantins, entendeu que o prévio requerimento administrativo para isentar de imposto de renda o contribuinte aposentado acometido de câncer não é necessário. O autor da ação, no caso, recorreu da decisão de primeiro grau para pedir a suspensão imediata do tributo, citando jurisprudência do próprio…